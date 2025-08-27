自民党の“総裁選前倒し”の議論をめぐり、党の選挙管理委員会が先ほどから協議をおこなっています。賛成した議員の氏名を公表するかなど、詰めの調整がおこなわれているものとみられます。自民党逢沢一郎 選挙管理委員長「大きな判断を議員の皆様、また各県連の皆様にお願いする日もそう遠くないという認識の中で議論をさせていただきたい」自民党の選挙管理委員会は午後3時半から党本部で会合を開き、総裁選の前倒しに関