ドル高優勢、前日の下げから反発＝東京為替概況 ドル円は朝の147円30銭前後からじりじりと上昇。午後に147円97銭まで上値を伸ばした。前日の海外市場で147円10銭前後まで下げたが、前日東京朝のクック理事解任報道をめぐるドル売りが強まった際の146円99銭に届かなかったこともあり、朝からドルの買い戻しが出ていた。 目立った新規材料がない中で午後に入ってもドル高が続き147円97銭を付けたものの、148円超え