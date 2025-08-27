ドル円１４７．７０近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147.70近辺、ユーロドルは1.1615近辺で推移している。 東京午前から昼過ぎにかかてはドル買いが優勢だった。ドル円は147.30付近を安値に147.97近辺まで買われ、ユーロドルは1.1649近辺から1.1612近辺まで軟化した。総じてリスク動向が安定したことでユーロ円も171.55近辺から171.91近辺まで円安に傾い