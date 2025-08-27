インスタグラムを更新女子ゴルフの国内ツアー・ニトリレディスは28日、北海道CC 大沼C（6955ヤード、パー73）で開幕する。堀琴音（ダイセル）は26日に自身のインスタグラムを更新。23歳ルーキーと撮影した1枚に反響が広がっている。ニトリレディス開幕を28日に控えた26日、堀は前夜祭での写真を投稿。「かわいいむぐちゃんとあと脇元。笑」とつづった1枚には堀、23歳ルーキーの六車日那乃（ニトリ）、脇元華（GMOインターネ