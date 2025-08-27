ドジャース・大谷翔平選手の心づかいにスタンドのファンから拍手がおこりました。日本時間28日のレッズ戦に先発予定の大谷選手。前日となるこの日はグラウンドに姿をみせると、レフトで15分間ほどキャッチボールで調整します。キャッチボールを終えるとスタンドの子どもに向けてボールを投げ入れようと試みますが、ボールが待ち受ける子どもの手に届かずフェンス手前に落ちてしまいます。すると大谷選手は小走りで転がるボールを取