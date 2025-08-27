【女子プロレス最強レスラーの告白神取忍お前の心を折ってやる（２９）】女子プロレスラーたちとの思い出深い試合を振り返ってきたけど、流血沙汰のデスマッチもこなしてきた。ブル中野とのチェーンデスマッチ以外にも「あれはひどい」と周囲から言われているのが「くどめ」こと工藤めぐみとの一戦だった。１９９７年１月にＬＬＰＷ後楽園大会でストリートファイトをすることになった。この試合前にシングル戦で勝利し、再戦