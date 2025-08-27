国際卓球連盟（ITTF）が26日に発表した最新の世界ランキングによると、孫穎莎（中国）がスウェーデンで開催されたWTTヨーロッパスマッシュで優勝して2000点を獲得したことにより、世界ランキングポイントが1万2200点となり、彼女自身が保持していた現行の世界ランキング体系下でのポイント記録を再び更新しました。孫穎莎はチームメイトの王曼旭、陳幸同、蒯（カイ）曼、王芸迪と共に、女子シングルスの世界トップ5にランク