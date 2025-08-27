気象庁は全国の気象台などの職員が目視で行っていた「初霜」や「初氷」の観測について、今年度の冬から終了すると発表しました。気象庁はこれまで農業などに情報を活用できるよう、初めて霜がおりた日や氷が張った日を発表していましたが、近年、気象衛星やアメダスなどで日本全国を観測できる技術が進み、目視での観測情報の必要性は薄れてきたとしています。一方で、今後も霜注意報や低温注意報などは発表されます。