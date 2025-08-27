高齢者介護施設の居室から不正に持ち出されたキャッシュカードで約1000万円が盗まれる連続窃盗事件について、妙高警察署は26日までに捜査を終結したと発表しました。連続窃盗事件の容疑者として逮捕されていたのは上越市板倉区の無職の女（42）です。女は元介護職員でした。警察によりますと女は、ことし3月中旬から4月上旬までの間に、犯行当時勤務していた高齢者向け介護施設で、入所者の女性が食事で居室を空けた際に侵入