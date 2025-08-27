兵庫県が性的少数者（ＬＧＢＴＱ）が働きやすい職場づくりなどに関して県内企業を初めて調査したところ、性的少数者へのハラスメント防止について４割近くが何も対策を講じていないことがわかった。性的少数者への嫌がらせは「ＳＯＧＩ（ソジ）ハラスメント」と呼ばれ、職場での対策が義務化されているが、対応の遅れが浮き彫りになった。（増田博一）ＳＯＧＩとは恋愛対象などの性的指向（SexualOrientation）や性自認（Gen