○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １０：３０豪・民間設備投資 １８：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） １８：００ユーロ・経済信頼感 ２１：３０米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値） ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保険継続受給者数 ２３：００米・住宅販売保留指数 ※米・７年