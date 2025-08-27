太平洋戦争末期、日本軍が米艦船を確実に攻撃できる「海の特攻兵器」として開発した人間魚雷「回天」や特殊潜航艇「蛟龍（こうりゅう）」などの出撃拠点が山口県平生（ひらお）町にあった。跡地に建設された阿多田（あたた）交流館で今夏、史実を伝える戦後８０年の特別展が開かれる中、蛟龍の搭乗員として訓練を重ねた９６歳の男性が読売新聞の取材に応じた。「命を犠牲にすれば勝てると信じていた自分は哀れだった」。無謀な任