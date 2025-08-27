今仙電機製作所 [東証Ｓ] が8月27日大引け後(15:40)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の10円→12円(前年同期は7.5円)に増額し、年間配当は22円になる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本年５月14日に開示したとおり、資本コストや株価を意識した経営への取り組みとして、キャッシュ創出の安定化、資本効率の追求、株主への還元を重視しながら、将来成長に資するキャッシュの