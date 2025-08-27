27日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日清算値比200円高の4万2500円で取引を終えた。出来高は2万5923枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては20.27円安。 株探ニュース