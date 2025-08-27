27日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比変わらずの2万7525ポイントで取引を終えた。出来高は2234枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7548.3ポイントに対しては23.3ポイント安。 株探ニュース