東京ディズニーリゾートの公式SNSにて、渡辺翔太（Snow Man）が東京ディズニーリゾートを満喫している姿が公開され、「かわいい」の声が殺到している。 【画像】2パターンの“ディズニーコーデ”でポーズをきめる渡辺翔太／【動画】ぴょんぴょん跳ねてはしゃぐ姿も ■渡辺翔太が2パターンのディズニーコーデを披露！ 公開されたのは、8月28日放送の『この世