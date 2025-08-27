27日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年9月限は前日清算値比7ポイント安の777ポイントで取引を終えた。出来高は2551枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値778.68ポイントに対しては1.68ポイント安。 株探ニュース