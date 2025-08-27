27日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年9月限は前日清算値比19.5ポイント高の1927.5ポイントで取引を終えた。出来高は670枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1941.95ポイントに対しては14.45ポイント安。 株探ニュース