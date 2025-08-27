ガソリンの平均価格が、2週連続で値下がりしました。【映像】ガソリン平均価格 2週連続値下がり資源エネルギー庁によりますと、25日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週より0.5円値下がりし、1リットル当たり174.2円でした。原油価格の値下がりなどが影響しました。来週も小幅な値動きが予想されています。（ANNニュース）