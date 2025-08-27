将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第5局が8月26・27日に徳島市の「渭水苑」で指され、藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（32）に91手で敗れた。この結果、藤井王位は2日制の七番勝負17回目の登場で初めて“連敗”を喫し、シリーズ成績は藤井王位の3勝2敗となった。防衛まであと1勝と迫っているものの、第4・5局でまさかの連敗。注目の第6局は、9月9・10日に静岡県牧之