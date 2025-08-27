バレーボールの世界ナンバーワンを決める“世界バレー”の女子大会で女子日本代表（世界ランキング4位）は2連勝し、決勝トーナメント進出が決定。2010年以来、15年ぶりのメダル獲得を目指す日本は日本時間27日午後7時に世界バレー連覇中のセルビア（同8位）に挑む。※世界ランキングは14時時点【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバーテルジッチ監督「日本と対戦するときは忍耐が本当に重要