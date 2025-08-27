東京・葛飾区の住宅で去年11月、高齢男性が暴行を受けてけがをした事件の裁判で、強盗傷害などの罪に問われている男に対し、東京地裁はきょう、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。東京・八王子市の無職、山内裕太被告（30）は去年11月、東京・葛飾区の住宅で住人の男性（当時78）に暴行を加えてけがをさせたうえ、現金およそ97万円などを奪った強盗傷害と住居侵入の罪に問われています。東京地裁はきょうの判決で、山内被告が被