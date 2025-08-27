猫の嘔吐や粗相は避けられない？ 猫は、嘔吐や粗相が多いというイメージがあります。病気かどうかの判断にも役立ちますので、まずは猫が嘔吐や粗相をする理由を知っておきましょう。 猫が嘔吐する主な理由 吐瀉物が毛の塊の場合は、セルフグルーミングで飲み込んでしまった自分の抜け毛を吐き出しています。春と秋の換毛期によく見られる現象で、こまめなブラッシングで飲み込む抜け毛の量を減らしてあげる