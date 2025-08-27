気象台は、午後3時55分に、洪水警報を大津市南部、草津市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を大津市南部、草津市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】滋賀県・大津市南部、草津市に発表 27日15:55時点南部では、27日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大津市南部□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水27日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量