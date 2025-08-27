フェンシングの男子フルーレ日本代表で、パリオリンピック™金メダリストの松山恭助（28、JTB）が27日、自身のSNSで結婚を発表した。お相手は同じフェンシング選手で女子エペ・ポーランド代表のアレクサンドラ・ヤレツカさん（29）。この日2人は台東区役所に婚姻届を提出。挙式は未定で既に都内で共同生活をスタートしている。出会いは去年の初めで、交際期間は1年だという。松山は「国際結婚ということもあるのでお互いの価