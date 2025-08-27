旅の象徴であるラゲージブランド、RIMOWAが、ペットとの新しい旅のスタイルを提示します。2025年8月28日に発売される「トラベルアクセサリー ペットキャリーバッグ」は、同ブランドのデザインと機能性を凝縮し、愛犬や愛猫との移動をより洗練された体験へと導く存在です。Courtesy of RIMOWARIMOWAの哲学が、ペットと交差する120年以上にわたり旅をデザインしてきたRIMOWAにとって、ラゲージは単なる荷物入れではなく、文化を運ぶ