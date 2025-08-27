届いた商品を代金と引き換えに受け取る「代金引換サービス」。国民生活センターによると、この“代引き”をめぐるトラブルの相談件数（4〜6月）が、去年に比べ約3倍と急増しています。自分だけでなく、家族あての荷物を受け取る際にも注意が必要です。【写真を見る】「違う商品が届く」ネット通販“代引きトラブル”急増あやしいSNS広告を見抜くコツは【ひるおび】【ケース１（40代女性）：届いたブランドスニーカーが偽物】国