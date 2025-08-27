アユートは、Noble Audioと国内輸入代理店契約を締結し、9月1日から輸入代理店業務を開始する。9月以降、順次Noble Audioブランド新製品の発売を開始していく予定。これに伴い、エミライは8月31日で扱いを終了する。 2013年10月にジョン・モールトン博士により、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラにて設立されたオーディオブランド。聴覚学者・聴覚専門医であるジョン・モールトン