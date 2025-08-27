キャイ〜ン天野ひろゆき（55）とタレント関根麻里（40）が27日、東京・シティホール＆ギャラリー五反田で東京都主催の「賃貸断熱推進イベント」のスペシャルトークショーに出席した。関根は「世の中、SDGsの時代。断熱することによって、家も住みやすくなりますね」。今月21日に72歳の誕生日を迎えた、父親の関根勤について「誕生日は子供2人を連れて一緒に買い物に行って、クール素材のゴルフで着るシャツをプレゼントしました」