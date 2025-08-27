お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）が26日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。共演歴のある芸人の素顔を分析した。岩井は19年に放送されていた同局系「ひねくれ3」で南海キャンディーズの山里亮太（48）と、三四郎の小宮浩信（41）と共演した。成功者の体験を、うがった見方をしながらトークする番組で、岩井は「これでもうわかりましたね、小宮さんと山里さんのあの2