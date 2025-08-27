「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻で、タレントの加藤綾菜（３７）が２７日までに自身のＳＮＳを更新。私服ショットを公開した。加藤は自身のインスタグラムを更新。ブラウンのトップスに白系のミニパンツをあわせ、美脚の映えるコーデを披露した。「蒸し暑い日が続いてるけど少しずつ私服が秋に近づいてきています」と書き始め、「しかし、暑くてやる気がでないよ〜。」と率直な心境を吐露し、「でも、最近朝起きて一番