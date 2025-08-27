石井章参院議員の事務所などが家宅捜索されたことを受け、取材に応じる日本維新の会の中司幹事長＝27日午後、国会日本維新の会の中司宏幹事長は27日、党所属の石井章参院議員の関係先が、詐欺容疑で東京地検特捜部の家宅捜索を受けたことを陳謝した。国会内で記者団に「事実であればあってはならないことで、おわび申し上げたい。捜査には全面的に協力する」と述べた。維新は参院選結果を受け、8月に藤田文武共同代表以下、執