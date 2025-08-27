「ＤｅＮＡ−阪神」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・三浦大輔監督と阪神・野村克則コーチが、試合前練習で歓談した。２人は同じ昭和４８年（１９７３年）生まれの同学年。球界の一大勢力「４８年会」のメンバーで絆も深く、笑顔で語り合っていた。また、明大出身の野村コーチのもとには、ＤｅＮＡ・佐野、伊勢、竹田、牛田広報ら同大学ＯＢの後輩たちが続々とあいさつに訪れた。