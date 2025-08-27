【新華社ウルムチ8月27日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州阜康（ふこう）市で19日、建設中の魯能阜康市マルチエネルギー相互補完プロジェクト・10万キロワット級太陽熱発電プロジェクトの吸熱塔外壁の基本構造が完成した。同太陽熱発電所では太陽光を追尾する反射鏡の設置が1万5千枚を超える。このうち1万1千枚の製造と設置はすでに完了し、全体の7割の進捗を達成している。同マルチエネルギー相互補完プロジェクトの総