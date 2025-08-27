【新華社瀋陽8月27日】中国遼寧省瀋陽市皇姑区にある瀋陽人工知能（AI）産業パークの1階展示ホールには現在、テクノロジー感覚あふれるさまざまなAI体験装置が並んでいる。例えば、空中で手を振るだけでディスプレーの中の自分が「ワンタッチ着替え」を完了し、ロボットバリスタが自動でコーヒー豆をひいて香り高い一杯を入れてくれるなど、急速に進化するAI技術が人々の生産活動や生活を大きく変えつつあるのを紹介している。