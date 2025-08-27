株式会社SGCによる金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」が27日、大丸神戸店で始まった。初日となったこの日、特別展示される黄金の等身大「ミロのヴィーナス」のお披露目イベントが行われた。高さは約2メートル16センチ、使用された金箔は約1500枚。日本の伝統技術を用いて製作され、パリのルーブル美術館に展示されているミロのヴィーナス像を忠実に再現。GrandPalaisフランス国立美術館連合の芸術工房（ムラージュ工