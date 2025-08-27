スターバックスコーヒー・ららぽーと湘南平塚店が始めた「なでしこカフェ」。人と人がふらりと出会い、にこにこと言葉を交わせる場所を目指して開かれている。コーヒーの香りがふわりと立ちのぼり、優しい時間がゆっくりと流れていく。この取り組みが生まれたのは、ほんの小さなひと言からだった。【写真】この日が誕生日だった参加者の原田さんに、手書きのイラスト入りカバーを作成してプレゼントした「なでしこカフェ」の参加者