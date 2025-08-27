九州運輸局が27日発表した7月の九州の訪日客数（速報値、クルーズ船を含まず）は前年同月比1.3％減の35万5216人と、3年半ぶりに前年実績を下回った。日本で災害が起きるとのうわさが交流サイト（SNS）で広がったことに加え、台風による航空便運休の影響もあり、韓国や香港からの入国者が減った。空港・港湾別は福岡空港が28万7653人、熊本空港が1万8845人。長崎県対馬市の2港（厳原港と比田勝港）は1万7095人だった。同時に