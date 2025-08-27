練習を公開した陸上女子800メートルの久保凜＝長野県の菅平高原陸上女子800メートルで日本記録を持つ久保凜（東大阪大敬愛高）が27日、長野県の菅平高原で練習を公開し、初の代表入りが見込まれる9月の世界選手権東京大会に向け「シニアの舞台で日の丸を背負って初めて世界と戦える。初めてだからこそ緊張や不安というよりも挑戦ができる。自分のベストを出して、決勝に残れるように頑張りたい」と気持ちを高ぶらせた。3連覇を