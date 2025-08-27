JR高松駅の駅ビル「高松オルネ」(資料) ティーケーピー（東京都）は、JR四国グループが運営する高松オルネ南館3階に、貸会議室とシェアオフィスを備えた「TKP fabbit 高松」を2025年10月6日にオープンします。 貸会議室は広さ42平方メートルから146平方メートルまでの5室あり、シェアオフィスはコワーキングスペース・レンタルオフィス12室とミーティングル&#