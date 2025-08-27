エレコムは8月26日、机やベッドフレームなどに挟んで固定できるクリップ機構を搭載したAC充電器「MPA-AC11867BK」を発売した。最大67W出力でノートPCも充電でき、テレワークやベッドサイドでの利用に対応する。使いたい場所にクリップで固定できるAC充電器が登場USB Type-Cポート×2とUSB-Aポート×1を搭載し、約15〜35mmの厚さの板に挟んで固定できるクリップ式のAC充電器。USB Type-Cポート単体使用時は最大67WのUSB Power Deliv