中国が3年余りを費やして独自に開発した超大型ドラグサクション式浚渫船2隻が8月26日、中国東部の江蘇省啓東市で進水しました。2隻の超大型ドラグサクション式浚渫船はそれぞれ「通浚」と「浚広」と命名されています。2隻の浚渫船はいずれも長さが約198メートル、型幅38．5メートル、型深さ18メートル、最大掘削深度120メートル、タンクの最大容量は3万5000立方メートル、すなわち一度に18の標準プールを満たす容量に相当し、90分