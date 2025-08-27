女性アイドルグループAKB48元メンバーで女優の大島優子が、8月27日、自身のInstagramを3カ月ぶりに更新。元メンバーの宮澤佐江の1stライブに、同じく元メンバーの秋元才加とともにサプライズ出演したことを報告した。“心友トリオ”（同期3人の名称）のスリーショットを公開し、ファンからは歓喜の声があがっている。大島は《佐江ちゃんのファーストライヴを観に行かせていただきました さらには、8/13がお誕生日だったことも