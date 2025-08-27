来シーズンよりサッカーＪ２水戸ホーリーホックへの入団が内定した名古屋高校ＭＦ山下翔大（高３）が２７日、母校で関係者とともに入団会見を行った。山下はやや緊張した面持ちでマイクを取り「プロの世界というのはとても厳しい世界だということを理解しています。その中で自分の武器であるフィジカルを生かしてチームに貢献したい。まずはしっかり試合に出られるように頑張りたい」と抱負を語った。そのフィジカル面に関し