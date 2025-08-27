東京証券取引所27日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。前日の米ハイテク株高を受けて、平均株価への影響が大きい半導体関連株の一角が買われた。終値は前日比125円87銭高の4万2520円27銭。東証株価指数（TOPIX）は2.25ポイント安の3069.74。出来高は約18億5463万株だった。