昨年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、フリーのお笑い芸人に転身した誠子が２７日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。誠子はインスタグラムを更新し、ミニボブにしたヘアスタイルを披露。「ヘアが素敵だといいことありそう」とつづった。この投稿にファンからは「誠子ちゃんみるみる可愛くなっていく」「色白で羨ましい」「可愛いな〜！！」などの声が寄せられている。過去に体重２０キロの減