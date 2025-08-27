２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２５円８７銭（０・３０％）高の４万２５２０円２７銭だった。２日ぶりに値上がりした。米半導体大手エヌビディアの決算発表を控え、市場では業績や半導体市況の見通しを見定めようと様子見姿勢ムードが強かった。朝方は前日終値を挟んで一進一退の展開となり、午後はプラス圏を推移したが上値が重たかった。日経平均への影響度が大きい一部の半導体関連