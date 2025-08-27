「ＤｅＮＡ−阪神」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が試合前練習で阪神の首脳陣のもとへあいさつに出向いた。安藤投手コーチと握手をかわす藤浪は満面の笑み。今回がＤｅＮＡ加入後初となる古巣との３連戦だけに、自らあいさつに出向いた。金村投手コーチや片山ブルペンコーチも笑顔。さらに藤川監督とも握手をかわすなど、阪神時代に苦楽をともにした先輩達との再会を果たし、貴重な時間となった様子だ