西武やロッテで活躍した元プロ野球選手のＧＧ佐藤氏が２６日に自身のＳＮＳを更新。「ＬＥＯＮ出るのと鳥谷くんに近づく夢が叶ったんだけど…」などとして、自身も登場する２５日発売の男性ファッション雑誌「ＬＥＯＮ」の表紙などの写真を投稿。「鳥谷くんは野球解説者でなんでＧＧはタレントなの…」と嘆き、ハッシュタグをつけて「＃誰か教えて」と記した。同誌には同じく阪神などで活躍した元プロ野球選手の鳥谷敬氏も登場