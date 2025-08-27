静岡県南伊豆町の岡部克仁町長は8月27日、町役場で定例会見に出席し、海辺の避暑地として地元の観光PRをしていく意向を明かしました。 気象庁のホームページによりますと、町の南端にある石廊崎では、過去の最高気温が2004年7月20日の33.9℃。統計が開始された1939年以来86年間も、35℃以上の猛暑日がないということです。 このデータについて聞かれた岡部町長は「夏の観光地は、山間部の避暑地が選ばれやすい